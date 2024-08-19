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Хижняк сделал первый пост после победы на Олимпиаде-2024

Украинец вошел в историю спорта.
Вчера, 22:32
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

Украинец Александр Хижняк прокомментировал завоевание золота на Олимпиаде по боксу в весовой категории до 80 кг.

Спортсмен сделал пост в Instagram, в котором подвел итоги выступления.

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"Благодарю всех за поздравления. Вы вдохновляли меня на новые победы все это время.

Благодарю Господа Бога, что мне удалось стать частью истории. Благодарю наших военных, защитников, которые защищают мир и спокойствие в моей стране. Слава Украины. Слава Богу всего", – написал Хижняк.

Отметим, что на Играх-2020 в Токио Хижняк завоевал серебро, а в Париже-2024 - золото.

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