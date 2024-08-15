Магучих пожертвовала на помощь животным миллион гривен призовых с Олимпиады-2024

Ярослава не только великолепная спортсменка, а еще и замечательный человек.

Недавно в Париже Ярослава Магучих впервые в своей карьере стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту.

За удачное выступление на Олимпиаде-2024 22-летняя спортсменка получила призовые, часть которых она пожертвовала зоозащитникам.

Об этом сообщила организация по спасению животных и окружающей среды UAnimals, опубликовав соответствующий пост в Instagram.

"Мы очень благодарны Ярославе за добрый поступок - благодаря ему тысячи животных получат лекарства, еду, собственное теплое место для сна. Вместе с тем благодарны за готовность говорить о защите животных и привлекать внимание большой аудитории к этому вопросу", - сказала руководитель коммуникационного отдела UAnimals Людмила Смоляр.

"Мечтаем, что однажды помощь животным станет привычным и обыденным делом в украинском обществе, и именно такие мощные голоса, как голос Ярославы Магучих, приближают этот момент".

Источник: Getty Images

Помимо UAnimals, пожертвование было направлено четырех приютам для животных.

"Сейчас в Украине очень много бездомных животных, и приютам нужна поддержка, чтобы позаботиться о каждом. Кроме финансовой и волонтерской поддержки, вы можете брать животных из проверенных приютов в свои семьи, независимо от породы", - рассказала Ярослава.

"Мой кот тоже из приюта и тоже беспородистый, но он лучший в мире и мой любимый прыгун. Поэтому если у вас есть возможность спасти животное - спасите!".

К тому же, не забывая о том, что в Украине все еще идет война, Магучих заявила, что другую часть призовых денег отдаст на нужды ВСУ и в фонд психологической поддержки.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с церемонией награждения Ярославы Магучих на Олимпийских играх 2024 года.

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