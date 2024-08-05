iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Украинские спортсмены получили свои заслуженные награды и аплодисменты всего стадиона.
Сегодня, 21:34
Магучих, Кохан и Геращенко / Getty Images
Магучих, Кохан и Геращенко / Getty Images

Ярослава Магучих, ТИрина Геращенко и Михаил Кохан стали авторами самого успешного соревновательного дня в исполнении Украины на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Магучих и Геращенко взяли золотую и бронзовую медали соответственно в финале легкой атлетики по прыжкам в высоту, а Кохан завоевал "бронзу" в метании молота.

Читай также: Достоен медали: "серебряное" выступление Ковтуна на параллельных брусьях Олимпиады-2024

В понедельник, 5 августа, состоялась церемония награждения, во время которой на Олимпийских играх-2024 второй раз прозвучал гимн Украины.

Вместе с Ярославой и Ириной на пьедестале оказались две австралийки: Никола Олислагерс, ставшая серебряной призершей, и Элеанор Паттерсон, разделившая с Геращенко третье место.

В церемонии награждения Михаила принимали участие олимпийский чемпион Итан Катцберг и Бенце Халас, на счету которого оказалось "серебро".

Видео церемонии награждения Магучих, Геращенко и Кохана

Напомним, что впервые на Олимпиаде-2024 украинский гимн прозвучал после того, как украинская команда саблисток выиграла золотую медаль в фехтовании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика олимпиада прыжки в высоту церемония награждения Ирина Геращенко Михаил Кохан Ярослава Магучих

Статьи по теме

Футбол на Олимпиаде-2024: Испания победила Марокко и вышла в финал Футбол на Олимпиаде-2024: Испания победила Марокко и вышла в финал
"Еще один эпичный финал": Джокович обратился к Алькарасу после их матча на Олимпиаде "Еще один эпичный финал": Джокович обратился к Алькарасу после их матча на Олимпиаде
Баркли: Эмбииду должно быть стыдно за свою игру на Олимпиаде Баркли: Эмбииду должно быть стыдно за свою игру на Олимпиаде
Достоен медали: "серебряное" выступление Ковтуна на параллельных брусьях Олимпиады-2024 Достоен медали: "серебряное" выступление Ковтуна на параллельных брусьях Олимпиады-2024
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: полуфиналы на Олимпиаде-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:58
Титульный спонсор Манчестер Юнайтед хочет приобрести права на название новой арены клуба
Европа21:50
Жирона негативно отреагировала на слова Довбика
Олимпийские игры21:34
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Олимпийские игры21:25
Футбол на Олимпиаде-2024: Испания победила Марокко и вышла в финал
Киберспорт21:15
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi продолжают лидировать
Олимпийские игры21:02
"Еще один эпичный финал": Джокович обратился к Алькарасу после их матча на Олимпиаде
Европа20:52
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
Олимпийские игры20:43
Баркли: Эмбииду должно быть стыдно за свою игру на Олимпиаде
Олимпийские игры19:58
Достоен медали: "серебряное" выступление Ковтуна на параллельных брусьях Олимпиады-2024
Олимпийские игры19:37
Звезда сборной США: Олимпиада куда веселее, чем чемпионат мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK