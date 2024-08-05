Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Ярослава Магучих, ТИрина Геращенко и Михаил Кохан стали авторами самого успешного соревновательного дня в исполнении Украины на Олимпиаде 2024 года в Париже.
Магучих и Геращенко взяли золотую и бронзовую медали соответственно в финале легкой атлетики по прыжкам в высоту, а Кохан завоевал "бронзу" в метании молота.
Читай также: Достоен медали: "серебряное" выступление Ковтуна на параллельных брусьях Олимпиады-2024
В понедельник, 5 августа, состоялась церемония награждения, во время которой на Олимпийских играх-2024 второй раз прозвучал гимн Украины.
Вместе с Ярославой и Ириной на пьедестале оказались две австралийки: Никола Олислагерс, ставшая серебряной призершей, и Элеанор Паттерсон, разделившая с Геращенко третье место.
В церемонии награждения Михаила принимали участие олимпийский чемпион Итан Катцберг и Бенце Халас, на счету которого оказалось "серебро".
Видео церемонии награждения Магучих, Геращенко и Кохана
Напомним, что впервые на Олимпиаде-2024 украинский гимн прозвучал после того, как украинская команда саблисток выиграла золотую медаль в фехтовании.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!