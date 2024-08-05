Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Украинские спортсмены получили свои заслуженные награды и аплодисменты всего стадиона.

Ярослава Магучих, ТИрина Геращенко и Михаил Кохан стали авторами самого успешного соревновательного дня в исполнении Украины на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Магучих и Геращенко взяли золотую и бронзовую медали соответственно в финале легкой атлетики по прыжкам в высоту, а Кохан завоевал "бронзу" в метании молота.

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В понедельник, 5 августа, состоялась церемония награждения, во время которой на Олимпийских играх-2024 второй раз прозвучал гимн Украины.

Вместе с Ярославой и Ириной на пьедестале оказались две австралийки: Никола Олислагерс, ставшая серебряной призершей, и Элеанор Паттерсон, разделившая с Геращенко третье место.

В церемонии награждения Михаила принимали участие олимпийский чемпион Итан Катцберг и Бенце Халас, на счету которого оказалось "серебро".

Видео церемонии награждения Магучих, Геращенко и Кохана

Напомним, что впервые на Олимпиаде-2024 украинский гимн прозвучал после того, как украинская команда саблисток выиграла золотую медаль в фехтовании.

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