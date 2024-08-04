Первый гимн Украины на Олимпиаде-2024: видео церемонии награждения

В субботу, 3 августа, женская сборная Украины по фехтованию на сабле заработала золотую медаль.

Она стала первой золотой медалью для нашей страны на Олимпиаде в Париже, а значит гимн Украины впервые прозвучал во Франции.

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Напомним, что во многом благодаря Ольге Харлан нашей сборной удалось в финале победить сборную Южной Кореи.

В финальном поединке помимо Харлан страну представляли также Алина Комащук и Юлия Бакастова. А на церемонии награждаения к спортсменкам присоединились и Елена Кравацкая.

Видео церемонии награждения украинской сборной

Напомним также, что Ольга Харлан также стала обладательницей национального рекорда.

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