Харлан выйдет в лидеры по количеству олимпийских медалей в истории Украины

В субботу вечером спортсменка завоюет свою шестую награду.

В субботу, 3 августа, женская сборная Украины по фехтованию на сабле пробилась в финал Олимпиады.

Примерно в 21:00 по киевскому времени наши спортсменки будут бороться за золотые медали с представительницами Южной Кореи.

В состав нашей сборной входит и Ольга Харлан, для которой предстоящая медаль станет рекордной шестой в карьере.

Таким образом фехтовальщица станет единоличной владелицей национального рекорда по количеству олимпийских медалей, обойдя Яну Клочкову.

Со всеми результатами наших фехтовальщиц на Олимпиаде вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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