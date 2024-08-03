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Очередной невероятный камбек Харлан приносит Украине первое золото на Олимпиаде

Женская сборная Украины по фехтовании на сабле победила в финале сборную Южной Кореи.
Сегодня, 21:47
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

В субботу, 3 августа, состоялся финал женского командного турнира по фехтованию на сабле на Олимпиаде.

Сборная Украины встречалась со сборной Южной Кореи. Первой вышла Ольга Харлан, которая после уверенного начала немного отдала очков сопернице, но все же выиграла свою дуэль.

Следом за ней начала Юлия Бакастова, которая смогла нанести три удара, но пропустила семь, пропустив сборную Кореи вперед. Чуть удачней выступили Алина Комащук, разгрыв с соперницей по пять ударов.

Ольга Харлан вновь появилась на дорожке при счете 20-14 в пользу Кореи, но сумела сократить счет до 25-23. Затем камбек закрепили выступления Бакастовой и Комащук, однако на финальный бой Ольга выходила при счете 40-37.

Украинская спортсменка, как всегда, продемонстрировала невероятные уверенность и мастерство, доведя партию до победы 42-45, завоевав для Украины первое золото на этой Олимпиаде.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

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