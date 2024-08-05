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Достоен медали: "серебряное" выступление Ковтуна на параллельных брусьях Олимпиады-2024

Украинец впервые в своей карьере стал призером Олимпийских игр.
Сегодня, 19:58
Илья Ковтун / Getty Images
Илья Ковтун / Getty Images

В понедельник, 5 августа, копилка медалей Украины на Олимпиаде 2024 года пополнилась еще одной наградой.

В финальном выступлении по спортивной гимнастике на параллельных брусьях Илья Ковтун завоевал серебряную медаль.

Украинец с отрывом в 0.200 балла опередил японца Шинносуке Ока, но, к сожалению, на 0.700 балла уступил победителю в лице китайца Жо Жиньянга.

Предлагаем вам еще раз посмотреть на то, как Ковтун стал серебряным призером Олимпийских игр в Париже.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех выступлений украинских гимнастов на Олимпиаде 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная гимнастика олимпиада Илья Ковтун

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