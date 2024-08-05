Деньги, колоноскопия и рамен: что получит сенсационный филиппинский гимнаст Олимпиады-2024
Карлос Юло, без сомнения, стал главной сенсацией Олимпийских игр-2024 в гимнастике.
За два дня соревнований 24-летний филиппинец шокировал весь мир своими выступлениями, которые принесли его стране исторические два "золота" в вольных упражнениях и опорном прыжке.
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За эти спортивные достижения государство, а также филиппинские организации готовы наградить Юло множеством подарков и услуг, сообщает The Telegraph.
Так, Юло получит следующий список бонусов:
- дом от правительства Филиппин;
- полностью меблированная квартира с двумя спальнями стоимостью 24 миллиона филиппинских песо (примерно 415 000 долларов);
- 10 миллионов наличными (примерно 173 000 долларов) от Филиппинской спортивной комиссии;
- 3 миллиона наличными (примерно 52 000 долларов) от Палаты представителей страны;
- пожизненное право на бесплатные колоноскопию и консультации гастроэнтеролога, но только когда ему исполнится 45 лет;
- бесплатная мебель на сумму 100 000 филиппинских песо (примерно 1730 долларов);
- пожизненное право на бесплатный рамен, бесплатные фуршеты и бесплатные обеды из многочисленных местных заведений;
- пожизненное бесплатное инженерное проектирование от Nexa Engineering.
Напомним, что немногим ранее Илья Ковтун стал серебряным призером Олимпиады 2024 года, продемонстрировав второй результат на параллельных брусьях.
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