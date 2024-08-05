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Илья Ковтун завоевал серебряную медаль на параллельных брусьях

Олег Верняев, увы, не сумел побороться за награды.
Сегодня, 13:25
Илья Ковтун / Getty Images
Илья Ковтун / Getty Images

В понедельник, 5 августа, состоялся финал соревнований по спортивной гимнастике на параллельных брусьях на Олимпиаде-2024.

Украину в финале представляли Илья Ковтун и Олег Верняев.

Именно Ковтуну выпала честь открывать соревнования, и украинец сразу продемонстрировал высочайший уровень исполнения, заработав оценку 15.500.

Олег Верняев, увы, упал со снаряда и с итоговой оценкой 13.300 занял последнюю строчку.

По итогу результат Ковтуна смог превзойти лишь китайский гимнаст Жо Жиньянг, набравший 16.200 баллов. Таким образом Илья Ковтун становится обладателем серебряной медали.

Со всеми результатами наших гимнастов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Ковтун

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