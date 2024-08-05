Илья Ковтун завоевал серебряную медаль на параллельных брусьях

Олег Верняев, увы, не сумел побороться за награды.

В понедельник, 5 августа, состоялся финал соревнований по спортивной гимнастике на параллельных брусьях на Олимпиаде-2024.

Украину в финале представляли Илья Ковтун и Олег Верняев.

Именно Ковтуну выпала честь открывать соревнования, и украинец сразу продемонстрировал высочайший уровень исполнения, заработав оценку 15.500.

Олег Верняев, увы, упал со снаряда и с итоговой оценкой 13.300 занял последнюю строчку.

По итогу результат Ковтуна смог превзойти лишь китайский гимнаст Жо Жиньянг, набравший 16.200 баллов. Таким образом Илья Ковтун становится обладателем серебряной медали.

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