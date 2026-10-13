Netflix купил трансляции ЧМ-2030 для Испании

Матчи сборной будут доступны в особом пакете.

Netflix объявил о покупке прав на трансляции матчей ЧМ-2030.

Напомним, что мундиаль примут три страны: Испания, Португалия и Марокко.

Все трансляции в Испании и Андорре теперь будут доступны эксклюзивно на Netflix. Также сервис намерен заполнить эфир спортивными передачами и обзорами матчей.

Также один из матчей в каждый игровой день будет доступен абсолютно бесплатно.

Также отдельно будет создан пакет с матчами сборной Испании, полуфиналами и финалом, которые будут переданы пока неизвестному телеканалу.

Ранее также сообщалось, что Роналду приблизился к историческому рекорду.

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