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Автоспорт

В Монако отказались изменить конфигурацию трассы

Организаторы не хотят заниматься бюрократией.
Сегодня, 21:00       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Монако / Getty Images
Гран-при Монако / Getty Images

Организаторы гран-при Монако не планируют менять конфигурацию трассы.

Директор автомобильного клуба Монте-Карло Мишель Боэри исключил возможность какого-либо изменения трассы.

Напомним, что ранее пилоты уже призывали адаптировать Монако к современным болидам. Например, Леклер предлагал расширить поворот "Портье".

Однако организаторы не намерены снова заниматься бюрократической работой ради небольших изменений.

Вопреки заявлениям многих людей, которые я тоже слышал, конфигурацию трассы менять не будут. Удаление или перенос этого участка трассы автоматически повлечет за собой необходимость проведение новой инспекции трассы и требование заново получить омологацию

Ранее также сообщалось, что Формула-1 может отменить два Гран-при.

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