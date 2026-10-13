В Монако отказались изменить конфигурацию трассы
Организаторы не хотят заниматься бюрократией.
Организаторы гран-при Монако не планируют менять конфигурацию трассы.
Директор автомобильного клуба Монте-Карло Мишель Боэри исключил возможность какого-либо изменения трассы.
Напомним, что ранее пилоты уже призывали адаптировать Монако к современным болидам. Например, Леклер предлагал расширить поворот "Портье".
Однако организаторы не намерены снова заниматься бюрократической работой ради небольших изменений.
Вопреки заявлениям многих людей, которые я тоже слышал, конфигурацию трассы менять не будут. Удаление или перенос этого участка трассы автоматически повлечет за собой необходимость проведение новой инспекции трассы и требование заново получить омологацию
Ранее также сообщалось, что Формула-1 может отменить два Гран-при.
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