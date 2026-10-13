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Футбол

Женская сборная Украины в шаге от выхода на ЧМ-2027

"Сине-желтые" дважды обыграли Словакию.
Сегодня, 19:58       Автор: Андрей Безуглый
Женская сборная Украины по футболу / УАФ
Женская сборная Украины по футболу / УАФ

Женская сборная Украины по футболу пробилась в финальный раунд квалификации ЧМ-2027.

Напомним, что "сине-желтым" противостояла сборная Словакии, которую наша команда обыграла в первой встрече 3:1.

Ответный матч был намного сложнее, однако у Украины уже было преимущество в два гола.

Единственный гол в матче забила Вероника Андрухив, отличившись красивым голом в самой концовке первого тайма.

Таким образом Украина прошла Словакии по сумме двух матчей, и теперь их от попадания на ЧМ-2027 отделяет один раунд.

Отборочный турнир женского ЧМ-2027. Ответный матч

Украина — Словакия 1:0 (4:1 по сумме двух матчей)
Гол: Андрухив, 45
 

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