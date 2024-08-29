Украина проиграла Франции на старте финального раунда квалификации на Олимпиаду-2026

Далеко не самое удачное начало группового этапа, который лишь для одной команды станет успешным.

В четверг, 29 августа, сборная Украины стартовала в финальном раунде отбора на Олимпиаду 2026 года.

Оказавшись в группе Е, первым соперником украинцев стала сборная Франции.

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Примечательно, что для украинской сборной это первое попадание в заключительный этап квалификации на Олимпийские игры за последние 11 лет. И, к сожалению, она провела первый матч не самым удачным образом.

В первом же периоде украинцы пропустили две шайбы. Ситуация стала еще хуже по ходу второй 20-минутки, когда французы отправили в ворота Украины еще три шайбы.

И лишь в последнем периоде украинские хоккеисты сумели дважды отличиться в воротах соперника, который также записал на свой счет два результативных броска.

Франция - Украина 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)

1:0 - Шакиашвили, 9

2:0 - Да Коста, 16 (большинство)

3:0 - Бельмар, 25

4:0 - Трей, 29 (большинство)

5:0 - Дюбе, 30

5:1 - Лялька, 44 (большинство)

6:1 - Жорданн, 45

7:1 - Бертран, 50

7:2 - Пересунько, 59 (меньшинство)

Следующим соперником сборной Украины станет Латвия, матч против которой пройдет в пятницу, 30 августа.

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