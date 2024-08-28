Збірна України з хокею визначилася зі складом на фінальну кваліфікацію Олімпіади-2026

Збірна України визначилася з остаточним складом на фінальний раунд кваліфікації Зимових Олімпійських ігор-2026, які відбудуться в італійських містах Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

До заявки команди Дмитра Христича увійшли 25 виконавців.

Читай также: "Предатель": ФХУ намерена забрать все титулы у бывшего игрока сборной Украины

Склад збірної України:

Воротарі: Богдан Дьяченко, Олег Петров (обидва - Сокіл, Україна), Едуард Захарченко (Шторм, Україна).

Захисники: Ігор Мережко (HK Plzeň, Чехія), Євген Ратушний (Шторм, Україна), Іван Сисак (Dunaújvárosi Acélbikák, Угорщина), Артур Чолач (Henderson Silver Knights, США), Пилип Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польща), Артем Гребеник (Ketterä, Фінляндія), Віталій Андрейків (Zaglebie Sosnowiec, Польща), Володимир Волков (Modre Kridla Slovan, Словаччина).

Нападники: Олександр Пересунько (Presov, Словаччина), Даніїл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Podhale Nowy Targ, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Денис Бородай, Вадим Мазур, Віктор Захаров, Володимир Чердак, Роман Благий (усі – Сокіл, Україна), Олексій Ворона (KH Torun, Польща), Станіслав Садовіков (Berani Zlin, Чехія), Євген Фадєєв (EC Bregenzerwald, Австрія), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Дмитро Німенко (Aosta, Італія).

У вирішальному раунді олімпійської кваліфікації збірна України зіграє з Францією, Латвією та Словенією. Матчі відбудуться у Ризі з 29 серпня по 1 вересня. На Олімпійські ігри-2026 вийде переможець квартету.

Українська збірна розпочне виступ у відборі матчем із Францією (29 серпня, 16:00), потім зустрінеться з Латвією (30 серпня, 20:00), а завершить поєдинком зі Словенією (1 вересня, 13:00).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!