Украина - Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IА

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка украинской национальной команды на мировом первенстве.

В пятницу, 8 мая, сборная Украины проведет заключительный матч на чемпионате мира-2026 по хоккею в Дивизионе IА, который проходит в польском Сосновце.

В пятом туре украинская национальная команда поборется за одну из двух путевок в элитный дивизион, встретившись с Японией.

Читай также: Украина уступила Казахстану в серии буллитов

Решающий поединок "сине-желтых" с японцами в Дивизионе IА начнется в 17:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Украина - Япония:

Сборная Украины на данный момент с 7 очками занимает четвертое место в Дивизионе IА. Впереди расположились Польша (7 очков, 4 матча), Франция (8 очков, 5 матчей) и Казахстан (13 очков, 5 матчей).

Ранее украинская сборная проиграла Польше (2:3), победила Литву (2:1), обыграла Францию (3:2) и уступила по буллитам Казахстану (4:5 Б).

Напомним, что по итогам турнира две лучшие команды поднимутся в элитный дивизион, а последняя сборная опустится в Дивизион IВ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!