Украина с поражения стартовала на ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IA

Украинская сборная уступила в первом матче полякам.
Вчера, 23:30       Автор: Игорь Мищук
Украина проиграла Польше / iihf.com
В субботу, 2 мая, сборная Украины провела первый матч на чемпионате мира-2026 по хоккею в Дивизионе IA, который проходит в польском Сосновце.

Украинская команда в стартовом поединке противостояла хозяевам турнира, которые смогли нанести "сине-желтым" поражение со счетом 2:3.

В первом периоде соперники обменялись шайбами - на результативный бросок поляков у украинцев ответил Даниил Трахт, однако во втором отрезке встречи польская команда снова вышла вперед.

В начале третьего периода Андрей Денискин снова сравнял счет в поединке, но все же за шесть с половиной минут до конца основного времени Польше удалось забросить третью шайбу.

Чемпионат мира-2026 по хоккею
Дивизион IА. 1-й тур

Польша - Украина 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Хмелевски (Билас, Жигмунт), 12:56, 1:1 - Трахт (Фадеев, Ворона, больш.), 17:50, 2:1 - Вронка (Валенга, Лущарчик, больш.), 28:49, 2:2 - Денискин (Мережко, Ратушный), 42:38, 3:2 - Кренжолек (Гурны, Валенга), 53:26

В других матчах первого тура в Дивизионе IA Франция обыграла 4:3 Японию, а Казахстан победил 4:1 Литву.

Источник: iihf.com

Свой следующий поединок Украина проведет в воскресенье, 3 мая, в 17:00 по киевскому времени против литовской сборной.

Напомним, что по итогам турнира две лучшие команды поднимутся в элитный дивизион, а последняя сборная опустится в Дивизион IВ.

