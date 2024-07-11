"Предатель": ФХУ намерена забрать все титулы у бывшего игрока сборной Украины

Федерация хоккея Украины сделала официальное заявление по поводу того, что экс-игрок сборной Украины и бывший работник ФХУ Вячеслав Завальнюк начал работу в тренерском штабе российской команды Чайка из Нижнего Новгорода (Россия).

В сообщение говорится, что организация инициирует процедуру лишения Завальнюка всех спортивных и государственных званий.

"Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее в частности".

Завальнюк провел в составе сборной Украины девять чемпионатов мира, а также участвовал в Олимпийских Играх. Награжден Орденом за заслуги III степени.

Ранее сообщалось, что российских футболистов не впустили в Эстонию на матч квалификации Лиги конференций.

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