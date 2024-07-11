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Российских футболистов не впустили в Эстонию на матч квалификации Лиги конференций

Армянский клуб не может рассчитывать на игроков страны-агрессора.
Вчера, 21:00
Российский вратарь Урарту Александр Мелихов
Российский вратарь Урарту Александр Мелихов

В рамках первого раунда квалификации Лиги конференций армянский Урарта встречается с эстонским Калевым.

Российский главный тренер команды Дмитрий Гунько сообщил, что ни один из футболистов с российским паспортом не получил разрешения на въезд в Эстонию.

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"В нашей команде есть представители России. Они, клуб и все мы до последнего момента ожидали, что они получат разрешение на въезд. На данный момент этого разрешения нет, так что ни один футболист участия в игре не примет", - приводит слова тренера Спорт-Экспресс.

В составе Урарты выступают шесть россиян: вратарь Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, полузащитники Олег Поляков и Антон Килин, а также нападающие Леон Сабуа и Иван Игнатьев.

Ранее сообщалось, что соперник Динамо в квалификации Лиги чемпионов сыграет на турнире в россии.

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