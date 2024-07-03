Соперник Динамо в квалификации Лиги чемпионов сыграет на турнире в россии

Сербский Партизан поучаствует в так называемом "братском кубке" с представителями страны-террориста.

Сербский Партизан, являющий соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов, примет участие в турнире, который будет организован на территории страны-террориста.

"Черно-белые" на своем официальном сайте подтвердили, что сыграют на так называемом "братском кубке", который состоится в москве.

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В турнире также примут участие российские ЦСКА и Динамо, а также еще один сербский представитель ОФК Белград.

Сообщается, что Партизан уже прибыл в москву, где провел подготовку к первому матчу.

Напомним, что Партизан является соперником Динамо во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый номинально домашний для киевлян поединок состоится 23 июля, а ответный матч пройдет 31 июля.

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