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"Тотальный провал": Тренер Александрии назвал причину разгромного поражения от Партизана

Кирилл Нестеренко подытожил вылет команды из еврокубков.
Сегодня, 12:55       Автор: Игорь Мищук
Кирилл Нестеренко / Getty Images
Кирилл Нестеренко / Getty Images

Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко прокомментировал разгромное поражение от Партизана (0:4) в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций.

Наставник "горожан" по итогам неудачного выступления раскритиковал судейство.

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Прежде всего, начну с судейства. Тотальный провал судейской бригады в этом матче. Люди должны понимать, что своими решениями они кардинально меняют ход игры. И это решение, я считаю, что все видели, не только в Украине, но и здесь, что это решение было ключевым в этом матче.

И хочу напомнить, что и в этом моменте Ндика получил карточку за то, что начал разговаривать с арбитром, но мне очень трудно понимать, как не разговаривать в этом моменте с арбитром. Потому что то, что сделал главный рефери матча, не поддается никакой критике. Не может быть судьи такого уровня на матчах Лиги Европы, Лиги конференций, Лиги чемпионов. Это первое.

Второе: хочу сказать, что наша команда может уходить с этого поля с поднятой головой. Нам нечего стыдиться. Считаю, что мы выложились на все 100% в этом матче, несмотря на счет.

Да, счет большой. Не вправе проигрывать даже при такой игре с этим счетом. В раздевалке, честно говоря, ничего не могу сказать игрокам. Они сделали максимум. Эта команда имеет характер, и я считаю, что мы на очень правильном пути", - сказал Нестеренко в комментарии пресс-службе клуба.

Напомним, что Александрии запретили выйти на матч с Партизаном с флагом Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Партизан

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