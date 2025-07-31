Александрии запретили выйти на матч с Партизаном с флагом Украины

Украинский клуб столкнулся с неожиданным произволом во время поединка в Сербии.

Александрии запретили выйти на поле с флагом Украины на ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против сербского Партизана в Белграде.

Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

"Футбольный клуб Александрия прибыл в Белград на важный матч, но столкнулся с неожиданным запретом - выйти на поле с флагом Украины. Мы были глубоко разочарованы этим решением, ведь наш флаг - это не просто кусок ткани. Это символ нашей идентичности, нашей свободы и нашей несокрушимой воли.

Несмотря на этот запрет, мы хотим четко заявить: мы всегда выходили, выходим и будем выходить с нашим сине-желтым флагом. Где бы мы ни были - на футбольном поле, на международных соревнованиях или в любой точке мира - мы с гордостью несем наш флаг. Ибо он есть воплощение каждого из нас, наших сердец, наших стремлений.

Мы - это Украина. И Украина всегда будет с нами, в наших сердцах и, несомненно, в наших руках. Слава Украине!" - говорится в заявлении Александрии.

Напомним, что сегодня другой украинский клуб Полесье сумел реабилитироваться за позор в первой игре, разгромив андоррскую Санта-Колому, и вышел в третий раунд квалификации Лиги конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!