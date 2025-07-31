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Санта-Колома - Полесье 1:4: обзор матча и результат игры 31.07.2025

Житомиряне все же справились с Санта-Коломой, сделав разницу во втором тайме.
Сегодня, 20:58       Автор: Игорь Мищук
Полесье победило Санта-Колому / ФК Полесье
Полесье победило Санта-Колому / ФК Полесье

В четверг, 31 июля, Полесье в Андорре провело ответный матч с местной Санта-Коломой в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций.

После позорного поражения 1:2 в номинально домашнем поединке подопечные Руслана Ротаня все же сумели добыть нужный результат, разгромив соперника со счетом 4:1.

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Полесье сравняло общий результат в противостоянии уже в дебюте ответного матча, когда Богдан Михайличенко после перехвата в штрафной соперника отправил мяч в сетку. А повести по сумме двух поединков житомирской команде удалось также благодаря быстрому голу во второй половине встречи. Во время суеты в штрафной андоррцев мяч оказался у Александра Филиппова, который успешно пробил с близкого расстояния.

Санта-Колома уже в ответной атаке один гол отыграла, но вскоре Александр Андриевский снова увеличил разрыв до двух мячей. До разгромного счет в поединке довел Николай Гайдучик на 76-й минуте, воспользовавшись ошибкой голкипера, который выбежал из ворот, и добив мяч уже в пустую рамку.

В третьем раунде квалификации Лиги конференций Полесье встретится с победителем противостояния Пакш (Венгрия) - Марибор (Словения). Первая встреча завершилась победой 1:0 венгерской команды, а ответный матч состоится также сегодня на поле словенского коллектива.

Статистика матча Санта-Колома - Полесье в квалификации Лиги конференций

Санта-Колома - Полесье 1:4

Голы: Моурело, 49 - Михайличенко, 4, Филиппов, 48, Андриевский, 59, Гайдучик, 76

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 12 - 17
Удары в створ: 2 - 7
Угловые: 5 - 2
Фолы: 12 - 19

Санта-Колома: Руис - Креспо, Сан-Николас (Росс, 79), Давид Родригес Лопес (Агарби, 79), Систеро - Архона (Гальего, 79), Пуэрто (Лопес, 56), Ремолинс (Феррейра, 56) - Моурело, Леон, Родригес.

Полесья: Кудрик - Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский - Караман (Йосефи, 46), Бабенко (Гонсалвеш, 85), Андриевский (Таллес, 67) - Гуцуляк (Мельниченко, 84), Филиппов (Гайдучик, 75), Назаренко.

Предупреждения: Ремолинс, Сан-Николас, Архона, Руис - Караман, Андриевский, Бабенко, Йосефи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье

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