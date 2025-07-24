Полесье - Санта-Колома 1:2: обзор матча и результат игры 24.07.2025

В четверг, 24 июля, Полесье в словацком Пряшеве провело номинально домашний матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против Санта-Коломы.

Житомирская команда в дебютном официальном поединке под руководством Руслана Ротаня потерпела неожиданное поражение, уступив андоррскому сопернику со счетом 1:2.

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Все голы в противостоянии пришлись на первый тайм. Полесью удалось открыть счет в матче на 21-й минуте, когда Алексей Гуцуляк обыграл выбежавшего из ворот голкипера и отправил мяч в сетку.

Тем не менее Санта-Колома достаточно быстро отыгралась усилиями Ота Ремолинса, который успешно пробил с близкого расстояния после скидки в штрафной. А перед перерывом Давид Креспо установил, как оказалось в итоге, победный для своей команды результат, положив мяч в девятку с линии штрафной. Второй тайм прошел в борьбе, а житомирской команде не удалось зацепиться даже за ничью.

Ответный матч состоится в четверг, 31 июля, на поле Санта-Коломы.

Статистика матча Полесье - Санта-Колома в квалификации Лиги конференций

Полесье - Санта-Колома 1:2

Голы: Гуцуляк, 21 - Ремолинс, 27, Креспо, 44

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 15 - 7

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 5 - 4

Фолы: 18 - 6

Полесья: Кудрик - Хадрой (Лукас Тейлор, 46), Чоботенко, Безкоровайный (Сарапий, 46), Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Йосефи, Гонсалвеш (Назаренко, 76), Гайдучик (Филиппов, 60).

Санта-Колома: Руис - Креспо (Рубио, 71), С. Родригес, Сан-Николас, Систеро, Д. Родригес (Дчар, 87), Пуэрто Бельярт (Давид, 57), Архона, Ремолинс, Леон, Моурело.

Предупреждение: Бабенко.

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