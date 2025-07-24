iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Полесье - Санта-Колома 1:2: обзор матча и результат игры 24.07.2025

Санта-Колома нанесла поражение команде Руслана Ротаня в квалификации еврокубка.
Вчера, 21:58       Автор: Игорь Мищук
Полесье проиграло Санта-Коломе / ФК Полесье
Полесье проиграло Санта-Коломе / ФК Полесье

В четверг, 24 июля, Полесье в словацком Пряшеве провело номинально домашний матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против Санта-Коломы.

Житомирская команда в дебютном официальном поединке под руководством Руслана Ротаня потерпела неожиданное поражение, уступив андоррскому сопернику со счетом 1:2.

Читай также: Александрия проиграла Партизану первый матч Лиги конференций

Все голы в противостоянии пришлись на первый тайм. Полесью удалось открыть счет в матче на 21-й минуте, когда Алексей Гуцуляк обыграл выбежавшего из ворот голкипера и отправил мяч в сетку.

Тем не менее Санта-Колома достаточно быстро отыгралась усилиями Ота Ремолинса, который успешно пробил с близкого расстояния после скидки в штрафной. А перед перерывом Давид Креспо установил, как оказалось в итоге, победный для своей команды результат, положив мяч в девятку с линии штрафной. Второй тайм прошел в борьбе, а житомирской команде не удалось зацепиться даже за ничью.

Ответный матч состоится в четверг, 31 июля, на поле Санта-Коломы.

Статистика матча Полесье - Санта-Колома в квалификации Лиги конференций

Полесье - Санта-Колома 1:2

Голы: Гуцуляк, 21 - Ремолинс, 27, Креспо, 44

Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 15 - 7
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 5 - 4
Фолы: 18 - 6

Полесья: Кудрик - Хадрой (Лукас Тейлор, 46), Чоботенко, Безкоровайный (Сарапий, 46), Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Йосефи, Гонсалвеш (Назаренко, 76), Гайдучик (Филиппов, 60).

Санта-Колома: Руис - Креспо (Рубио, 71), С. Родригес, Сан-Николас, Систеро, Д. Родригес (Дчар, 87), Пуэрто Бельярт (Давид, 57), Архона, Ремолинс, Леон, Моурело.

Предупреждение: Бабенко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье

Статьи по теме

Полесье вернуло звезду Александрии Полесье вернуло звезду Александрии
Полесье сменило домашний стадион на еврокубки Полесье сменило домашний стадион на еврокубки
Южноамериканский клуб усилился лидером Полесья Южноамериканский клуб усилился лидером Полесья
Полесье представило обновленные комплекты формы Полесье представило обновленные комплекты формы

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер сыграет с Бешикташем, матчи в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Европа и мир00:24
Защитник сборной Украины продолжит карьеру в АХЛ
Вчера, 23:58
Лига Европы23:58
"Мои уши": Судаков отреагировал на уровень громкости фанатов Бешикташа
Формула 123:40
Леклер назвал очевидный недостаток болида Феррари
Лига Европы23:25
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Лига Европы23:00
Шахтер уверенно одолел Бешикташ в квалификации Лиги Европы
Европа22:35
Конте собрался реанимировать погасшую звезду АПЛ
Лига конференций21:59
Александрия проиграла Партизану первый матч Лиги конференций
Лига конференций21:58
Полесье оконфузилось в матче отбора Лиги конференций с андоррским соперником
Европа21:38
Ювентус объявил о подписании защитника Порту
Европа21:26
Атлетико подписал звезду Эредивизи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK