Александрия проиграла Партизану первый матч Лиги конференций

"Желто-черные" упустили два момента в дебюте. Сначала Безерра техничным ударом не попал в угол, а затем Цара после сольного прохода пробил рядом со штангой. "Черно-белые" ответили голом – Богдан Костич отправил мяч в дальний угол после перевода.

Впоследствии команды обменялись упущенными возможностями. Шевченко парировал выстрел Вукотича под перекладину, а Скорко не переиграл кипера Партизана с отскока. Под занавес тайма Крунич дважды спас сербов после ударов Цары.

Закрыла тайм Александрия классным ударом Кампуша с дистанции (сэйв). А начала второй с неточного выстрела Шостака. Зато Партизан снова воспользовался шансом забить – Угрешич положил в левую девятку из центра штрафной.

В финальные полчаса подопечные Кирилла Нестеренко пытались размочить счет. Впрочем, с ударом Ващенко головой после углового справился Крунич. В свою очередь Мишнев (с ближней штанги) и Булеца (издали) не попали в створ – 0:2 в итоге.

Статистика матча Александрия – Партизан 2-го квалификационного раунда Лиги конференций

Александрия – Партизан – 0:2

Голы: Б. Костич, 14, Угрешич, 56

Владение мячом: 59 % - 41 %

Удары: 20 - 13

Удары в створ: 7 - 8

Угловые: 10 - 1

Фолы: 13 - 10

Александрия: Шевченко – Скорко, Кампуш, Беиратче, Ндика – Ковалец (Булеца, 61), Шостак, Мышнев – Безерра (Казак, 77), Амарал (Кулаков, 69), Цара (Жота, 62)

Партизан: Крунич – Роганович (Милич, 90+4), Джуржевич, Симич, Юрчевич – Угрешич (Янкович, 74), Укотич (Натхо, 73), Карабельев – Б. Костич (Калулу, 60), Й. Милошевич (А. Костич, 60), Трифунович

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