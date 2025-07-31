Партизан - Александрия 4:0: обзор матча и результат игры 31.07.2025

В четверг, 31 июля, Александрия встречалась в Белграде с местным Партизаном в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

После поражения 0:2 в первом поединке "горожане" остались в меньшинстве уже в начале второй игры и в итоге разгромно уступили со счетом 0:4.

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Александрии пришлось играть в меньшинстве с 11-й минуты, когда главный арбитр показал спорную прямую красную карточку защитнику украинской команды Жослену Беиратче за срыв атаки перед своей штрафной. А Йован Милошевич сполна воспользовался стандартом, отправив мяч низом в правый угол ворот и открыв счет во встрече. Еще до перерыва тот же нападающий Партизана довел результат до разгромного, оформив хет-трик.

Во второй половине матча Александрия на 58-й минуте осталась вдевятером после того, как второе предупреждение заработал Тео Ндика. Однако спустя уже две минуты Аранджел Стойкович восстановил разницу в одного игрока, также покинув поле за вторую желтую. Окончательный счет в поединке на 63-й минуте установил Милан Вукотич, забив четвертый мяч сербской команды.

Таким образом, Александрия уступила Партизану с общим счетом 0:6 и завершила свои выступления в еврокубках в сезоне-2025/26.

Статистика матча Партизан - Александрия в квалификации Лиги конференций

Партизан - Александрия 4:0 (первый матч - 2:0)

Голы: Й. Милошевич, 13, 23, 45, Вукотич. 63

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 15 - 10

Удары в створ: 9 - 4

Угловые: 9 - 2

Фолы: 12 - 10

Партизан: М. Милошевич - Роганович, Джуржевич, Симич, Стойкович - Драгоевич (Янкович, 79), Угрешич, Карабелев (Укотич, 46) - Б. Костич (Сек, 62), Й. Милошевич (А. Костич, 61), Трифунович.

Александрия: Шевченко - Скорко, Кампуш, Беиратче, Ндика - Козак (Боль, 20), Шостак (Ухань, 74), Мышнев (Смирный, 56) - Безерра, Амарал (Кулаков, 46), Цара (Жота, 56).

Предупреждения: Трифунович, Стойкович, Драгоевич - Безерра, Ндика, Скорко, Мышнев, Кулаков.

Удаления: Стойкович, 60 (вторая желтая) - Беиратче 11 (прямая красная), Ндика 58 (вторая желтая).

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