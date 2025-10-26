iSport.ua
Баскетбол

Реал расчистил место в составе для украинца

Титулованный клуб задумал кадровое обновление.
Сегодня, 16:18       Автор: Антон Федорцив
Бруну Фернанду / Getty Images
Мадридский Реал отпустил центрового Бруну Фернанду. Африканец присоединился к белградскому Партизану, сообщает официальный X клуба.

Ангольский баскетболист рассорился с тренерским штабом "сливочных". Теперь мадридцы стремятся подписать нового дублера для Вальтера Тавареша. Главным претендентом пресса окрестила украинца Алексея Леня.

Опытный центровой недавно стал свободным агентом. Нью-Йорк не дал Леню постоянный контракт после предсезонки. Прошлый сезон он начал в рядах Сакраменто, а завершил в составе Лейкерс.

Напомним, украинец Святослав Михайлюк не спас Юту от поражения Сакраменто.

