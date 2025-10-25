Михайлюк не остановил досадное поражение Юты

Защитник Святослав Михайлюк сыграл против Сакраменто в регулярке Национальной баскетбольной ассоциации. Воспитанник черкасского баскетбола вышел в старте и провел на площадке 24 минуты с лишним.

За отведенное время украинец набрал 9 очков и сделал 4 подбора. Михайлюк выполнил 7 бросков, из которых точными оказались три. В частности, он попал два из трех трехочковых, а также реализовал единственный штрафной бросок.

Кроме того, Михайлюк заработал 1 фол. По статистическому показателю "плюс-минус" результат защитника оказался положительным (+14). Впрочем, Юта в концовке уступила Кингз (104:105).

Кстати, украинец Алексей Лень попал в сферу интересов мадридского Реала.

