Михайлюк не остановил досадное поражение Юты

Украинец вышел в стартовой пятерке Джаз.
Сегодня, 08:45       Автор: Антон Федорцив
Святослав Михайлюк / Getty Images
Защитник Святослав Михайлюк сыграл против Сакраменто в регулярке Национальной баскетбольной ассоциации. Воспитанник черкасского баскетбола вышел в старте и провел на площадке 24 минуты с лишним.

За отведенное время украинец набрал 9 очков и сделал 4 подбора. Михайлюк выполнил 7 бросков, из которых точными оказались три. В частности, он попал два из трех трехочковых, а также реализовал единственный штрафной бросок.

Кроме того, Михайлюк заработал 1 фол. По статистическому показателю "плюс-минус" результат защитника оказался положительным (+14). Впрочем, Юта в концовке уступила Кингз (104:105).

Кстати, украинец Алексей Лень попал в сферу интересов мадридского Реала.

Кстати, украинец Алексей Лень попал в сферу интересов мадридского Реала.

