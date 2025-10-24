iSport.ua
Баскетбол

Лень заинтересовал самый титулованный клуб Евролиги

Украинец получил вариант на родном континенте.
Сегодня, 00:50       Автор: Антон Федорцив
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Мадридский Реал собрался усилить команду на фоне неудачного старта сезона Евролиги. Центровой Алексей Лень попал в сферу интересов "сливочных", сообщает Mundo Deportivo.

Штаб Серджо Скариоло разочарован игрой Бруну Фернанду. Украинец может заменить неубедительного африканского баскетболиста. Лень сотрудничал со Скариоло во время работы последнего с Торонто.

Недавно центровой остался без клуба. Нью-Йорк отчислил Леня после предсезонки. Кампанию 2024/25 он начал в составе Сакраменто, а завершил в рядах Лейкерс. Украинец провел за океаном всю взрослую карьеру.

Тем временем мюнхенская Бавария подписала бывшего защитника Бруклина и ряда других команд НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Алексей Лень

