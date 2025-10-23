iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Экс-звезда Бруклина перебрался в Европу

Американец будет покорять Старый свет.
Сегодня, 18:08       Автор: Антон Федорцив
Спенсер Динвидди / Getty Images
Спенсер Динвидди / Getty Images

Мюнхенская Бавария оформила громкий переход. Опытный защитник Спенсер Динвидди присоединился к немецкому гранду, сообщает официальный сайт клуба.

Уроженец Лос-Анджелеса переехал в Европу после 11-ти сезонов в НБА. Динвидди был задрафтован в 2014 году и начал карьеру в Детройте. Позже он защищал цвета Бруклина (дважды), Вашингтона, Далласа (дважды) и Лейкерс.

Средние цифры защитника в прошлом сезоне – 10.8 очка, 2.6 подбора, 4.3 передачи и 0.8 перехвата за 26.5 минут на паркете. Тем временем Бавария на старте Евролиги 2025/26 одержала две победы и трижды проиграла.

Кстати, новичок Филадельфии Ви Джей Эджкомб оформил самый результативный матч для дебютантов с 1959 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Спенсер Динвидди

Статьи по теме

Звезда Баварии возобновил тренировки после тяжелой травмы Звезда Баварии возобновил тренировки после тяжелой травмы
Нойер стал рекордсменом Бундеслиги, превзойдя Мюллера Нойер стал рекордсменом Бундеслиги, превзойдя Мюллера
Бавария хочет, чтобы основной вингер пошел на снижение зарплаты ради нового контракта Бавария хочет, чтобы основной вингер пошел на снижение зарплаты ради нового контракта
"Всегда будет частью моей жизни": Кейн оценил вероятность возвращения в Тоттенхэм "Всегда будет частью моей жизни": Кейн оценил вероятность возвращения в Тоттенхэм

Видео

В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет
В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Рома против Виктории, Зинченко с новым тренером и украинские гранды в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Другие страны20:49
Месси отреагировал на новый контракт с Интером Майами
Европа20:20
Экс-вратарь сборной Англии завершил карьеру в 40 лет
Формула 120:12
Леклер оценил шансы стать чемпионом с Феррари
Европа19:48
Именитый тренер возглавит греческий гранд
Теннис19:21
Саудовская Аравия обзавелась собственным "Мастерсом"
Другие страны19:15
Интер Майами анонсировал новый контракт Месси
Олимпийские игры18:53
Паралимпийские игры-2026 пройдут без россиян
Европа18:50
Виртц оказался лидером по важному показателю
Еврокубки18:08
Экс-звезда Бруклина перебрался в Европу
Формула 117:59
Альпин передумал менять своего пилота в конце сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK