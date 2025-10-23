Экс-звезда Бруклина перебрался в Европу

Мюнхенская Бавария оформила громкий переход. Опытный защитник Спенсер Динвидди присоединился к немецкому гранду, сообщает официальный сайт клуба.

Уроженец Лос-Анджелеса переехал в Европу после 11-ти сезонов в НБА. Динвидди был задрафтован в 2014 году и начал карьеру в Детройте. Позже он защищал цвета Бруклина (дважды), Вашингтона, Далласа (дважды) и Лейкерс.

Средние цифры защитника в прошлом сезоне – 10.8 очка, 2.6 подбора, 4.3 передачи и 0.8 перехвата за 26.5 минут на паркете. Тем временем Бавария на старте Евролиги 2025/26 одержала две победы и трижды проиграла.

Кстати, новичок Филадельфии Ви Джей Эджкомб оформил самый результативный матч для дебютантов с 1959 года.

