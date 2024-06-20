Соперник Динамо в Лиге чемпионов остался без преимущества в домашнем матче против киевлян

На выездном для киевского Динамо матче Лиги чемпионов соперник останется без важного преимущества.

Напомним, что по результатам жеребьевки столичному клубу придется встретиться с сербским Партизаном в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Однако Партизан все еще находится под санкциями от УЕФА, потому домашний матч сербская команда проведет при пустых трибунах.

"Мы знаем, что против Киева будет тяжело, но Партизан - большой клуб, и мы всегда были готовы к таким матчам. Динамо - команда с традициями и исключительным составом.

К сожалению, мы будем играть домашний матч без зрителей из-за запрета УЕФА на одну игру, наложенного в прошлом сезоне. Очевидно, что присутствие болельщиков привносит особую привлекательность в любое соревнование", - сказал спортивный директор клуба Ивица Краль.

Напомним, что своих соперников в Лиге конференций уназли также Днепр-1 и Полесье.

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