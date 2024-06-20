iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Соперник Динамо в Лиге чемпионов остался без преимущества в домашнем матче против киевлян

Партизан находится под санкциями УЕФА.
Сегодня, 09:59
Игроки Партизана / Getty Images
Игроки Партизана / Getty Images

На выездном для киевского Динамо матче Лиги чемпионов соперник останется без важного преимущества.

Напомним, что по результатам жеребьевки столичному клубу придется встретиться с сербским Партизаном в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Однако Партизан все еще находится под санкциями от УЕФА, потому домашний матч сербская команда проведет при пустых трибунах.

"Мы знаем, что против Киева будет тяжело, но Партизан - большой клуб, и мы всегда были готовы к таким матчам. Динамо - команда с традициями и исключительным составом.

К сожалению, мы будем играть домашний матч без зрителей из-за запрета УЕФА на одну игру, наложенного в прошлом сезоне. Очевидно, что присутствие болельщиков привносит особую привлекательность в любое соревнование", - сказал спортивный директор клуба Ивица Краль.

Напомним, что своих соперников в Лиге конференций уназли также Днепр-1 и Полесье.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Партизан

Статьи по теме

Бущан - лучший голкипер УПЛ сезона-2023/24 Бущан - лучший голкипер УПЛ сезона-2023/24
Динамо предложило Заре несколько вариантов сделки по Герреро Динамо предложило Заре несколько вариантов сделки по Герреро
Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Наполи Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Наполи
Суркис назвал двух игроков, которых Динамо может отпустить Суркис назвал двух игроков, которых Динамо может отпустить
Помочь журналистам

Видео

Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов
Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" позорно стартовали на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа11:15
Тен Хаг хочет видеть в МЮ своего бывшего подопечного
ММА10:53
Легенда UFC поделился сенсационным инсайдом касаемо причины срыва боя Макгрегор - Чендлер
ММА10:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа10:18
Манчестер Юнайтед отказывается платить 70 млн за талантливого французского вингера
Лига Чемпионов09:59
Соперник Динамо в Лиге чемпионов остался без преимущества в домашнем матче против киевлян
Евро-202409:50
Довбик - о матче со Словакией: Будет труднее, чем с румынами
Бокс09:35
Райан Гарсия объявил о завершении карьеры
Европа09:22
Куртуа и Анчелотти поддержали Лунина после матча с Румынией
Европа09:07
Брайтон может заблокировать переход своего форварда в Штутгарт
Другие страны08:28
Месси и Суарес выиграли пари в матче в падел
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK