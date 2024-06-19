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Полесье узнало соперника по второму отборочному раунду Лиги конференций

Житомирский клуб встретиться с соперником из Словении.
Сегодня, 15:17
ФК Полесье / polissyafc.com
ФК Полесье / polissyafc.com

В среду, 19 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций-2024/25.

Житомирское Полесье, а также Днепр-1 начинают свой еврокубковый путь в следующем сезоне именно с этой стадии.

Соперником житомирского клуба станет словенская Олимпия Любляна.

Первый матч состоится 25 июля, а ответная встреча запланирована на 1 августа 2024 года.

Ранее также своего соперника узнало киевское Динамо в Лиге чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье

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