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Динамо узнало соперника по втором отборочному раунду Лиги чемпионов

Столичный гранд постарается пробиться в групповой этап турнира.
Сегодня, 13:17
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев

В среду, 19 июня, состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов-2024/25.

Киевское Динамо начнет свой путь в еврокубках с данной стадии.

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Соперником подопечных Александра Шовковского станет представитель Сербии - Партизан.

Первый поединок киевляне проведут в качестве хозяев. Матчи пройдут 23/24 июля и 30/31 июля.

Ранее Динамо Киев представило форму на следующий сезон.

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