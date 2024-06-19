Динамо узнало соперника по втором отборочному раунду Лиги чемпионов

В среду, 19 июня, состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов-2024/25.

Киевское Динамо начнет свой путь в еврокубках с данной стадии.

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Соперником подопечных Александра Шовковского станет представитель Сербии - Партизан.

Первый поединок киевляне проведут в качестве хозяев. Матчи пройдут 23/24 июля и 30/31 июля.

Ранее Динамо Киев представило форму на следующий сезон.

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