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Динамо Киев представило форму на следующий сезон

Киевляне показали сразу три комплекта.
Сегодня, 10:10
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо официально презентовало три комплекта игровой формы на сезон-2024/25.

Техническим спонсором экипировки стала американская компания New Balance.

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Домашняя форма имеет бело-синий дизайн, на ней добавлены вышитые узоры с добавлением желтого цвета. Эта форма сочетает современную спортивную одежду с вечными традициями. 

Выездная экипировка выполнена в сине-желтых цветах, который является данью украинскому флагу.

Третья форма имеет изумрудно-зеленый дизайн с брендингом золотого цвета. 

Новый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы, выполненных в черном, сером и желтом цветах.

"Динамо исторически является носителем футбольного кода всей Украины. Один город – одна страна", - говорится в заявлении клуба.

Ранее Суркис назвал двух игроков, которых Динамо может отпустить.

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Источник: ФК Динамо Киев

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