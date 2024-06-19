Динамо Киев представило форму на следующий сезон
Киевское Динамо официально презентовало три комплекта игровой формы на сезон-2024/25.
Техническим спонсором экипировки стала американская компания New Balance.
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Домашняя форма имеет бело-синий дизайн, на ней добавлены вышитые узоры с добавлением желтого цвета. Эта форма сочетает современную спортивную одежду с вечными традициями.
Выездная экипировка выполнена в сине-желтых цветах, который является данью украинскому флагу.
Третья форма имеет изумрудно-зеленый дизайн с брендингом золотого цвета.
Новый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы, выполненных в черном, сером и желтом цветах.
"Динамо исторически является носителем футбольного кода всей Украины. Один город – одна страна", - говорится в заявлении клуба.
Ранее Суркис назвал двух игроков, которых Динамо может отпустить.
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