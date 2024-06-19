Днепр-1 узнал соперника по второму отборочному раунду Лиги конференций
Украинскому клубу придется встретиться с соперником из Венгрии.
В среду, 19 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций-2024/25.
Житомирское Полесье, а также Днепр-1 начинают свой еврокубковый путь в следующем сезоне именно с этой стадии.
Соперником днепровского клуба станет Академия Пушкаша из Венгрии.
Первый матч состоится 25 июля, а ответная встреча запланирована на 1 августа 2024 года.
Ранее также своего соперника узнало киевское Динамо в Лиге чемпионов.
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