iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Днепр-1 узнал соперника по второму отборочному раунду Лиги конференций

Украинскому клубу придется встретиться с соперником из Венгрии.
Сегодня, 15:18
Днепр-1 / scdnipro1.com.ua
Днепр-1 / scdnipro1.com.ua

В среду, 19 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций-2024/25.

Житомирское Полесье, а также Днепр-1 начинают свой еврокубковый путь в следующем сезоне именно с этой стадии.

Соперником днепровского клуба станет Академия Пушкаша из Венгрии.

Первый матч состоится 25 июля, а ответная встреча запланирована на 1 августа 2024 года.

Ранее также своего соперника узнало киевское Динамо в Лиге чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1

Статьи по теме

Суркис высказался о возможном переходе Супряги и Бенито в Днепр-1 Суркис высказался о возможном переходе Супряги и Бенито в Днепр-1
УПЛ: Полесье победило Шахтер, Динамо обыграло Рух и другие результаты заключительного тура УПЛ: Полесье победило Шахтер, Динамо обыграло Рух и другие результаты заключительного тура
Днепр-1 и Полесье квалифицировались в Лигу конференций, Рух финишировал шестым Днепр-1 и Полесье квалифицировались в Лигу конференций, Рух финишировал шестым
Шахтер в крайне блеклом матче сыграл вничью с Днепром-1 Шахтер в крайне блеклом матче сыграл вничью с Днепром-1
Помочь журналистам

Видео

Футболист Реала забил сумасшедший гол за Турцию в ворота Грузии
Футболист Реала забил сумасшедший гол за Турцию в ворота Грузии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" позорно стартовали на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

НБА17:27
Сиакам подписал максимальный контракт с Индианой
Евро-202417:10
Словакия - Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202416:58
"Многие составляющие определяют результат": Малиновский рассказал, что нужно для победы над Словакией
Евро-202416:29
"Наверное, самое досадное поражение за всю карьеру": Конопля оценил провал в матче с Румынией
Евро-202415:55
Хорватия - Албания: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Бокс15:50
Бокс: расписание боев
Бокс15:45
Украинец Хегай получил соперника на ближайший бой
Лига конференций15:18
Днепр-1 узнал соперника по второму отборочному раунду Лиги конференций
Лига конференций15:17
Полесье узнало соперника по второму отборочному раунду Лиги конференций
Евро-202414:54
"Мы заслужили весь хейт": Бражко отреагировал на критику сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK