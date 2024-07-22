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Исполком УАФ утвердил новый принцип формирования состава участников УПЛ в случае повторения ситуации Днепра-1

Вылетевшие команды напрямую больше не смогут претендовать на замену клуба, который не сможет сыграть в элитном дивизионе.
Сегодня, 16:06
СК Днепр-1 / scdnipro1.com.ua
СК Днепр-1 / scdnipro1.com.ua

Исполком УАФ принял новый принцим формирования состава участников УПЛ в случае, если какой-то из клубов, сохранивший прописку в элитном дивизионе заявит о невозможности принимать участие в следующем сезоне.

Организация приняла решение, что клубы, которые заняли 15 и 16 места в чемпионате Украины, вылетев в первую лигу напрямую не смогут в таком случае претендовать на вхождение в состав команд УПЛ.

"В следующем сезоне команды, занявшие в УПЛ последнее и предпоследние места, не могут в случае возникновения подобной ситуации претендовать на сохранение прописки в элитном дивизионе. Это право будет предоставляться клубам, игравшим в переходных матчах", - говорится в пресс-релизе опубликованном на сайте УАФ. 

Напомним, что в этом сезоне, поскольку, пункт еще не был принят последний участник УПЛ определится в мини-турнире из четырех команд .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Днепр-1 уаф

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