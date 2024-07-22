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УАФ определила процедуру замены Днепра-1 в УПЛ

Клубы-претенденты будут играть мини-турнир.
Сегодня, 14:22
Минай - Металист 1925 / УПЛ
Минай - Металист 1925 / УПЛ

Исполком УАФ определился с процедурой замены Днепра-1 в УПЛ сезона-2024/25.

Организация своим решением постановила провести до старта кампании мини-турнир между четырьмя командами претендентами, которыми являются: Левый Берег, Металлист1925, Минай и Эпицентр.

Отмечается, что такой формат, якобы, является наиболее справедливым, если руководствоваться спортивным принципом.

Турнир пройдет по кубковой системе и будет состоять из полуфиналов, которые пройдут 26-го июля и финала, который состоится 30-го июля. Если победитель поединка не определится в основное время, то команды перейдут к пробитию серии пенальти.

Сегодня позже, 22 июля, УПЛ проведет жеребьевку турнира четырех, определив полуфинальные пары.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Днепр-1 уаф

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