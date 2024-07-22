УАФ определила процедуру замены Днепра-1 в УПЛ

Исполком УАФ определился с процедурой замены Днепра-1 в УПЛ сезона-2024/25.

Организация своим решением постановила провести до старта кампании мини-турнир между четырьмя командами претендентами, которыми являются: Левый Берег, Металлист1925, Минай и Эпицентр.

Отмечается, что такой формат, якобы, является наиболее справедливым, если руководствоваться спортивным принципом.

Турнир пройдет по кубковой системе и будет состоять из полуфиналов, которые пройдут 26-го июля и финала, который состоится 30-го июля. Если победитель поединка не определится в основное время, то команды перейдут к пробитию серии пенальти.

Сегодня позже, 22 июля, УПЛ проведет жеребьевку турнира четырех, определив полуфинальные пары.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!