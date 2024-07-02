Динамо объявило, когда сыграет с Партизаном в квалификации Лиги чемпионов

Утверждены даты и время начала отборочных поединков.

Динамо во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25 должно встретиться с сербским Партизаном.

На своем официальном сайте киевский клуб сообщил, что были утверждены даты и время начала будущих поединков с белградской командой.

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Первый матч будет номинально домашним для киевлян и состоится в польском Люблине на Арене Люблин во вторник, 23 июля. Начало игры - в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч в Белграде состоится в среду, 31 июля. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что соперник Динамо в Лиге чемпионов остался без преимущества в домашнем матче.

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