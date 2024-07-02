iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо объявило, когда сыграет с Партизаном в квалификации Лиги чемпионов

Утверждены даты и время начала отборочных поединков.
Сегодня, 09:35
Динамо сыграет с Партизаном / ФК Динамо Киев
Динамо сыграет с Партизаном / ФК Динамо Киев

Динамо во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25 должно встретиться с сербским Партизаном.

На своем официальном сайте киевский клуб сообщил, что были утверждены даты и время начала будущих поединков с белградской командой.

Читай также: Клуб Беседина узнал соперника по второму отборочному раунду Лиги чемпионов

Первый матч будет номинально домашним для киевлян и состоится в польском Люблине на Арене Люблин во вторник, 23 июля. Начало игры - в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч в Белграде состоится в среду, 31 июля. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что соперник Динамо в Лиге чемпионов остался без преимущества в домашнем матче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Партизан

Статьи по теме

К Шапаренко проявляет интерес всего один клуб К Шапаренко проявляет интерес всего один клуб
Динамо объявило о подписании колумбийского защитника Динамо объявило о подписании колумбийского защитника
Соперник Динамо в Лиге чемпионов остался без преимущества в домашнем матче против киевлян Соперник Динамо в Лиге чемпионов остался без преимущества в домашнем матче против киевлян
"Наше тайное оружие": Тренер сборной Португалии расхвалил героя матча со Словенией "Наше тайное оружие": Тренер сборной Португалии расхвалил героя матча со Словенией
Помочь журналистам

Видео

Осечка Роналду и бенефис голкипера Португалии в серии пенальти в обзоре матча со Словенией
Осечка Роналду и бенефис голкипера Португалии в серии пенальти в обзоре матча со Словенией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202412:35
"Наше тайное оружие": Тренер сборной Португалии расхвалил героя матча со Словенией
Евро-202412:32
Роналду впервые признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере
Бокс12:10
Насим Хамед признался, что его шокировало в бою Усик - Фьюри
Европа11:47
Переход Довбика в топ-клуб Испании сорвался
НБА11:44
Тейтум подпишет с Бостоном рекордный в истории НБА контракт
Бокс11:23
Майк Тайсон назвал легенду бокса, с которым хотел провести бой
Европа11:00
Назван футболист, которым Жирона намерена заменить Довбика
НБА10:58
Бостон принял решение по поводу будущего Михайлюка
Евро-202410:35
"Пеналдо": известный телеканал оскорбил Роналду в прямом эфире матча Евро-2024
Евро-202410:18
Вратарь сборной Португалии рассказал, как сумел отбить все пенальти в серии со Словенией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK