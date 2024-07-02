Динамо объявило, когда сыграет с Партизаном в квалификации Лиги чемпионов
Динамо во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25 должно встретиться с сербским Партизаном.
На своем официальном сайте киевский клуб сообщил, что были утверждены даты и время начала будущих поединков с белградской командой.
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Первый матч будет номинально домашним для киевлян и состоится в польском Люблине на Арене Люблин во вторник, 23 июля. Начало игры - в 21:00 по киевскому времени.
Ответный матч в Белграде состоится в среду, 31 июля. Начало - в 21:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что соперник Динамо в Лиге чемпионов остался без преимущества в домашнем матче.
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