Клуб Беседина узнал соперника по второму отборочному раунду Лиги чемпионов
Команды постараются пройти в третий круг турнира.
В среду, 19 июня, прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/25.
В этом раунде принимают участие 28 команд – 24 по Пути чемпионов и 4 клуба по Пути представителей лиг.
Своего соперника узнало киевское Динамо, а также Артем Беседин, который выступает за Ордабасы из Казахстана.
Результаты жеребьевки второго отборочного раунда Лиги чемпионов:
Путь чемпионов:
- Лудогорец (Болгария) - Динамо Батуми (Грузия) vs Динамо Минск (Беларусь) - Пюник (Армения)
- АПОЭЛ (Кипр) vs Ордабасы (Казахстан) - Петрокуб (Молдова)
- Ференцварош (Венгрия) vs ТНС (Уэльс) - Дечич (Черногория)
- ПАОК (Греция) vs Борац (Босния и Герцеговина) - Егнатия (Албания)
- Буде-Глимт (Норвегия) vs РФС (Латвия) - Ларн (Северная Ирландия)
- Мальме (Швеция) vs Клаксвик (Фареры) - Дифферданж (Люксембург)
- Викингур (Исландия) - Шэмрок Роверс (Ирландия) vs Спарта (Чехия)
- Балкани (Косово) - СО Санта-Колома (Андорра) vs Мидтьюлланд (Дания)
- Флора (Эстония) - Целе (Словения) vs Слован (Словакия) - Струга (Северная Македония)
- Паневежис (Литва) - ХИК (Финляндия) vs Ягеллония (Польша)
- Хамрун Спартанс (Мальта) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) vs Карабах (Азербайджан)
- Виртус (Сан-Марино) - Стяуа (Румыния) vs Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Путь представителей лиг:
- Лугано (Швейцария) vs Фенербахче (Турция)
- Динамо Киев (Украина) vs Партизан (Сербия)
Напомним, Динамо Киев представило форму на следующий сезон.
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