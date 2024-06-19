Клуб Беседина узнал соперника по второму отборочному раунду Лиги чемпионов

Команды постараются пройти в третий круг турнира.

В среду, 19 июня, прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/25.

В этом раунде принимают участие 28 команд – 24 по Пути чемпионов и 4 клуба по Пути представителей лиг.

Своего соперника узнало киевское Динамо, а также Артем Беседин, который выступает за Ордабасы из Казахстана.

Результаты жеребьевки второго отборочного раунда Лиги чемпионов:

Путь чемпионов:

Лудогорец (Болгария) - Динамо Батуми (Грузия) vs Динамо Минск (Беларусь) - Пюник (Армения)

АПОЭЛ (Кипр) vs Ордабасы (Казахстан) - Петрокуб (Молдова)

Ференцварош (Венгрия) vs ТНС (Уэльс) - Дечич (Черногория)

ПАОК (Греция) vs Борац (Босния и Герцеговина) - Егнатия (Албания)

Буде-Глимт (Норвегия) vs РФС (Латвия) - Ларн (Северная Ирландия)

Мальме (Швеция) vs Клаксвик (Фареры) - Дифферданж (Люксембург)

Викингур (Исландия) - Шэмрок Роверс (Ирландия) vs Спарта (Чехия)

Балкани (Косово) - СО Санта-Колома (Андорра) vs Мидтьюлланд (Дания)

Флора (Эстония) - Целе (Словения) vs Слован (Словакия) - Струга (Северная Македония)

Паневежис (Литва) - ХИК (Финляндия) vs Ягеллония (Польша)

Хамрун Спартанс (Мальта) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) vs Карабах (Азербайджан)

Виртус (Сан-Марино) - Стяуа (Румыния) vs Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Путь представителей лиг:

Лугано (Швейцария) vs Фенербахче (Турция)

Динамо Киев (Украина) vs Партизан (Сербия)

Напомним, Динамо Киев представило форму на следующий сезон.

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