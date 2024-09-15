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Атлетико - Валенсия: Обзор и результат матча Ла Лиги 15.09.2024

«Матрасники» одержали легкую победу над „летучими мышами“.
Вчера, 23:59
Атлетико / Getty Images
Атлетико / Getty Images

В рамках 5-го тура Ла Лиги Атлетико на своем поле встретился с Валенсией.

Хозяева доминировали на протяжении всей встречи и имели кучу моментов, чтобы забить. К примеру, великолепный удар удался Александру Серлоту на 20-ой минуте, но Гиорги Мамардашвили совершил невероятный сейв.

Гол произошел чуть позже, а именно на 37-ой минуте. Коннор Галлагер в результате комбинации оказался в штрафной Валенсии и переиграл вышеупомянутого Мамардашвили, забив дебютный гол в новой команде.

Во второй половине встречи моментов было уже не так много, но второй гол зрители увидели на старте этой 45-минутки. Его автором стал Антуан Гризманн, который оказался первым на мяче после неудачного удара Самуэля Лино.

Точка в матче была поставлена за несколько мгновений до его окончания. Произошел еще один дебютный мяч, но уже в исполнении Хулиана Альвареса.

Статистика матча Ла Лиги Атлетико - Валенсия

Атлетико - Валенсия 3:0

Голы: Галлагер, 39, Гризманн, 54, Альварес, 90+4

xG: 3.20 - 0.15
Удары: 13 - 4
Удары в створ ворот: 5 - 1
Владение мячом: 54% - 46%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико валенсия Ла Лига

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