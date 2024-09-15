Претендент на покупку Эвертона просит у всемирно известного рэпера помощи с приобретением клуба

Вполне может так произойти, что одним из акционеров клуба Виталия Миколенко станет Jay-Z.

Американский бизнесмен Джон Текстор является совладельцем Кристал Пэлас, Ботафого и Лиона.

Теперь же 58-летний бизнесмен нацелился на Эвертон, который все никак не найдет себе нового владельца из-за разного рода проблем.

Как сообщает The Sun, Текстор претендует на то, чтобы приобрести акции "ирисок". И для этого он связался с несколькими возможными партнерами, чтобы те помогли ему с трансформацией мерсисайдского клуба.

По информации источника, одним из потенциальных партнеров американца может стать Jay-Z, всемирно известный рэпер.

Благодаря своему музыкальному успеху муж Бейонсе стал предпринимателем и, возможно, он будет заинтересован в помощи Текстору.

Джон Текстор / Источник: Getty Images

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Издание также сообщает, что Текстор надеется продать эту идею потенциальным партнерам, используя Брэмли-Мур Док, который должен будет заменить Гудисон Парк в качестве домашней арены Эвертона.

Стоит также отметить, что для приобретения клуба, за который выступает Виталий Миколенко, Джон Текстор будет вынужден продать свои акции Кристал Пэлас, чтобы соответствовать правилам АПЛ.

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