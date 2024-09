Экс-вингер Шахтера стал обладателем ассистентского рекорда Серии А

В матче четвертого тура итальянской Серии А Наполи на выезде разгромил Кальяри со счетом 4:0.

Когда Алессандро Буонджорно в добавленное время забивал четверый гол неаполитанской команды, ассистировал ему Давид Нерес.

Как сообщает Opta, это позволило бывшему вингеру Шахтера отметиться ассистентским достижением.

Нерес стал первым игроком в Серии А, который отметился голевой передачей в каждом из своих первых трех матчей в чемпионате с момента ведения данной статистика (сезон-2004/05).

