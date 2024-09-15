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Экс-вингер Шахтера стал обладателем ассистентского рекорда Серии А

Бразилец установил рекорд, помогая своей команде побеждать.
Сегодня, 21:41
Давид Нерес / Getty Images
Давид Нерес / Getty Images

В матче четвертого тура итальянской Серии А Наполи на выезде разгромил Кальяри со счетом 4:0.

Когда Алессандро Буонджорно в добавленное время забивал четверый гол неаполитанской команды, ассистировал ему Давид Нерес.

Как сообщает Opta, это позволило бывшему вингеру Шахтера отметиться ассистентским достижением.

Нерес стал первым игроком в Серии А, который отметился голевой передачей в каждом из своих первых трех матчей в чемпионате с момента ведения данной статистика (сезон-2004/05).

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Ранее он помогал отличиться одноклубникам в поединках с Болоньей (3:0) и Пармой (2:1).

Напомним, что Давид Нерес перебрался в Наполи минувшим летом. Итальянцы приобрели 27-летнего бразильца у Бенфики за 28 миллионов евро.

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