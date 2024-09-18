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Защитник Барселоны поддержал Родри, который жаловался на слишком большое количество матчей

Жюль Кунде считает, что забастовки могут стать решением проблемы.
Сегодня, 22:11
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

Защитник каталонской Барселоны Жюль Кюнде высказался о календаре топ-клубов, в котором становится все больше матчей.

По словам Кюнде, к мнению футболистов никто не прислушивается, поэтому, возможно придется прибегнуть к забастовкам.

«Я согласен с Родри. С каждым годом у нас все больше игр и все меньше отдыха. Мы говорим об этом уже 3-4 года, и никто не слушает игроков... Придет время, когда нам придется бастовать, чтобы нас услышали те, кто принимает решения.

Мы берем на себя все больший максимальный риск, и вы видите, что травм становится все больше, потому что времени на отдых остается все меньше и меньше. Те, кто играет в клубном чемпионате мира, проведут около семидесяти игр за сезон, что является безумием», - сказал французский защитник.

Напомним, ранее Родри заявил, чтофутболисты близко к тому, чтобы начать забастовку, чтобы достичь нужных изменений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жюль Кунде

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