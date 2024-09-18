Цыганков - в старте на матч с ПСЖ
Украинец сыграет с первых минут.
В рамках первого тура обновленного формата Лиги чемпионов Жирона сыграет с ПСЖ.
В старте каталонцев с первых минут появится украинец Виктор Цыганков.
Отметим, что в составе соперника из-за травмы Джанлуиджи Доннаруммы выйдет россиянин Матвей Сафонов.
ПСЖ: Сафонов - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш - Заир-Эмери, Витинья, Руис - Дембеле, Асенсио, Баркола.
Запасные: Муке, Тенас, Дуэ, Кан Ин, Коло Муани, Маюлю, Бералдо, Шкриниар, Заге, Невеш.
Жирона: Гассанига - А. Мартинес, Лопес, Крейчи, Гутьеррес - Мартин, Ромеу, ван де Бек - Цыганков, Хиль - Стуани.
Запасные: Лопес, Руис, Асприлья, Данжума, Хуанпе, Франсес, Блинд, Миовски, Солис, Порту.
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