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Цыганков - в старте на матч с ПСЖ

Украинец сыграет с первых минут.
Сегодня, 20:59

В рамках первого тура обновленного формата Лиги чемпионов Жирона сыграет с ПСЖ.

В старте каталонцев с первых минут появится украинец Виктор Цыганков.

Отметим, что в составе соперника из-за травмы Джанлуиджи Доннаруммы выйдет россиянин Матвей Сафонов.

ПСЖ: Сафонов - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш - Заир-Эмери, Витинья, Руис - Дембеле, Асенсио, Баркола.

Запасные: Муке, Тенас, Дуэ, Кан Ин, Коло Муани, Маюлю, Бералдо, Шкриниар, Заге, Невеш.

Жирона: Гассанига - А. Мартинес, Лопес, Крейчи, Гутьеррес - Мартин, Ромеу, ван де Бек - Цыганков, Хиль - Стуани.

Запасные: Лопес, Руис, Асприлья, Данжума, Хуанпе, Франсес, Блинд, Миовски, Солис, Порту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Жирона

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