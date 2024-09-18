iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Флик: Барселона может выиграть Лигу чемпионов

Смелое заявление рулевого каталонцев.
Сегодня, 21:34
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Наставник каталонской Барселоны Ханси Флик поделился мыслями о шансах своих подопечных выиграть Лигу чемпионов.

По словам немецкого специалиста, испанский гранд вполне может триумфовать в еврокубке.

«Мы можем выиграть Лигу чемпионов.

Большие клубы, такие как Барса, хотят выигрывать титулы, а Лига чемпионов - лучшее соревнование в мире.

Мы готовы играть против лучших», - цитирует слова Флика Фабрицио Романо.

В первом туре обновленного формата Лиги чемпионов Барселона сыграет против Монако. Матч состоится завтра в 22:00.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ханси флик

Статьи по теме

Защитник Барселоны поддержал Родри, который жаловался на слишком большое количество матчей Защитник Барселоны поддержал Родри, который жаловался на слишком большое количество матчей
Легенда Реала: Надеюсь, Атлетико составит конкуренцию в борьбе за титул чемпиона Испании Легенда Реала: Надеюсь, Атлетико составит конкуренцию в борьбе за титул чемпиона Испании
Барселона планирует предложить новый контракт Ямалю Барселона планирует предложить новый контракт Ямалю
Барселона показала лучший старт в Ла Лиге за последние годы Барселона показала лучший старт в Ла Лиге за последние годы
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов23:42
Пушич: Ничья - справедливый результат матча с Болоньей
Лига Чемпионов23:40
Голкипер Болоньи рассказал, как взял пенальти от Судакова
Европа23:34
Манчестер Юнайтед заинтересовался юным вингером Саутгемптона, который поиздевался над Далотом
Лига Чемпионов23:18
Сейвы Ризныка и травмы Сикана с Коноплей в обзоре матча Болонья - Шахтер
Европа23:15
Названы сроки восстановления основного вратаря Милана после травмы
Европа23:08
Судаков - худший игрок матча Болонья - Шахтер по версии статистических порталов
НБА22:50
Продажа Бостона создает проблемы для расширения НБА
Европа22:36
Тренер Арсенала оценил состояние травмированного капитана команды
Украина22:35
Календарь Динамо: "бело-синие" справились с Ворсклой
Европа22:29
Матвиенко - игрок матча Шахтер - Болонья по версии УЕФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK