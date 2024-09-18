Флик: Барселона может выиграть Лигу чемпионов

Наставник каталонской Барселоны Ханси Флик поделился мыслями о шансах своих подопечных выиграть Лигу чемпионов.

По словам немецкого специалиста, испанский гранд вполне может триумфовать в еврокубке.

«Мы можем выиграть Лигу чемпионов.

Большие клубы, такие как Барса, хотят выигрывать титулы, а Лига чемпионов - лучшее соревнование в мире.

Мы готовы играть против лучших», - цитирует слова Флика Фабрицио Романо.

В первом туре обновленного формата Лиги чемпионов Барселона сыграет против Монако. Матч состоится завтра в 22:00.

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