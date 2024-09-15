Матч Борнмут - Челси попал в Книгу рекордов Премьер-лиги

В матче Борнмут - Челси был установлен новый рекорд Премьер-лиги.

Напомним, накануне "синие" с огромным трудом обыграли Борнмут, забив в самом конце поединка.

Несмотря на небольшое количество голов, в матче было очень много фолов. Главный судья матча Энтони Тэйлор показал игрокам 14 желтых карточек - это рекорд АПЛ.

Восемь карточек получили игроки Челси и еще шесть - игроки Борнмута. Также предупреждения получили Энцо Мареска и Андани Ираола, однако эти карточки не пошли в общий счет.

Ранее также феерично дебютировал в Саудовской Аравии Крис Смоллинг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!