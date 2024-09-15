Матч Борнмут - Челси попал в Книгу рекордов Премьер-лиги
Игроки заработали 14 предупреждений.
В матче Борнмут - Челси был установлен новый рекорд Премьер-лиги.
Напомним, накануне "синие" с огромным трудом обыграли Борнмут, забив в самом конце поединка.
Несмотря на небольшое количество голов, в матче было очень много фолов. Главный судья матча Энтони Тэйлор показал игрокам 14 желтых карточек - это рекорд АПЛ.
Восемь карточек получили игроки Челси и еще шесть - игроки Борнмута. Также предупреждения получили Энцо Мареска и Андани Ираола, однако эти карточки не пошли в общий счет.
Ранее также феерично дебютировал в Саудовской Аравии Крис Смоллинг.
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