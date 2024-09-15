Экс-игрок Манчестер Юнайтед отметился феерическим дебютом в саудовской лиге
Крис Смоллинг забил в собственные ворота и получил прямую красную.
Защитник Аль-Фейхи Крис Смоллинг отметился крайне неудачным дебютом в саудовской лиге.
Напомним, этим летом 34-летний англичанин был продан Ромой в Саудовскую Аравию, а вчера дебютировал за новую команду.
В матче третьего тура Аль-Фейха принимала Аль-Раед. Уже на шестой минуте матча защитник отметился голом в собственные ворота.
До конца первого тайма гости забили еще дважды, а на 55-й минуте Смоллинг получил прямую красную карточку, и уже в меньшинстве Аль-Фейха получила в свои ворота еще два гола.
Ранее также Милан Фонсеки добыл первую победу в сезоне.
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