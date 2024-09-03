Рома расторгла контракт со звездным одноклубником Довбика

Итальянская Рома, в составе которой выступает форвард сборной Украины Артем Довбик, официально объявила о прекращении сотрудничества с английским защитником клуба Крисом Смоллингом.

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По официальным данным, соглашение между клубом и защитником было разорвано по обоюдному согласию сторон. Ожидается, что Смоллинг уже в ближайшее время переберется в Саудовскую Аравию, где станет игроком Аль-Фахья.

Стоит отметить, англичанин выступал за Рому с лета 2019 года. В прошлом сезоне Крис потерял место в основе команды и принял участие только в 12 матчах во всех турнирах.

Напомним, Рома неудачно начала новый сезон. Подопечные Де Росси сумели набрать лишь два турнирных пункта в трех стартовых матчах нового сезона Серии А.

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