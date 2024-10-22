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Звезда Ромы пропустит матч против Динамо в Лиге Европы

Стефан Эль-Шаарави не поможет своей команде.
Сегодня, 17:20
Стефан Эль-Шаарави / Getty Images
Стефан Эль-Шаарави / Getty Images

Полузащитник Ромы Стефан Эль-Шаарави не поможет своей команде в матче Лиги Европы против киевского Динамо. Об этом пишет Calciomercato.

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По сообщению источника, один из лидеров "волков" продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче против Монцы в Серии А.

Напомним, матч Рома – Динамо запланирован на четверг, 24 октября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стефан Эль-Шаарави ФК Динамо ФК Рома

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