Динамо - 2 Коррику: онлайн-трансляция матча юношеской Лиги УЕФА
Киевляне проводят матч главного еврокубкового турнира для юношеских команд.
В рамках третьего раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА киевское Динамо встречается с косоварским клубом "2 Коррика".
Поединок проходит в Польше и номинально домашний для киевской команды.
Оналйн-трансляция матча Динамо - 2 Коррику
Ответный матч между этими командами пройдет через две недели, 10 декабря. Победитель выйдет в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.
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