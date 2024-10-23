Шовковский - о матче Динамо с Ромой, игре Довбика и войне в Украине

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский посетил пресс-конференцию в преддверии матча против римской Ромы в Лиге Европы, где ответил на вопросы журналистов.

- В чемпионате Украины Динамо много забивает, мало пропускает, но в еврокубках все наоборот. В чем причина?

- Вы должны понимать, что происходит в нашей стране. Надо быть очень благодарным нашей власти, Президенту Украины, что волевым решением они позволили чемпионату Украины проходить. Происходить в стране, где идет война.

Сейчас у всех наших команд есть определенные проблемы - в финансовом плане, с логистикой, с привлечением квалифицированных легионеров. Все это тоже приводит к негативным последствиям по качеству игры, которую мы хотели бы показывать как в чемпионате Украины, так и в еврокубках.

Лига Европы – это второй по рангу еврокубковый турнир после Лиги чемпионов. Здесь представлены команды, которые, хоть и не попали в Лигу чемпионов, но тоже играют на очень высоком уровне и почти всегда выступают в евроклубах. Если мы говорим о футболе в Украине, то мы говорим о выживании, а если говорить о международном турнире, то мы получаем определенный опыт и делаем все зависящее от нас, чтобы расти, дотягиваться до уровня той же Серии А, которая входит в пятерку. лучших лиг Европы. Это для нас важный опыт, важные матчи, мы видим потенциальную возможность и стараемся делать все для того, чтобы расти в матчах с командами, находящимися на топовом уровне.

Очень надеюсь, что война скоро закончится и мы сможем развиваться, делать все, чтобы догонять европейский уровень, чтобы футбол в Украине выходил на высокий уровень.

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- Какое впечатление оставила на вас Рома в матче с Интером? Увидели ли вы что-то новое в игре этой команды?

- Если говорить в общем, то Рома не так много забивает, но и очень мало пропускает. Однако при этом очень велик процент ударов по воротам. Это говорит о том, что Рома стремится играть в атакующий, быстрый футбол. Команда часто забивает во втором тайме - следовательно, она находится в хорошей физической форме. Наконец, нужно отметить определенный статус-кво: у «Ромы» одинаковое количество побед и поражений.

Что касается матча Ромы с Интером, то он был примерно равным. Но имела место индивидуальная ошибка: игрок Ромы поскользнулся, это привело к быстрой контратаке, которая позволила Интеру забить гол. Рома при этом тоже имела хорошие возможности для взятия ворот соперника.

Довбик дал Роме дополнительные возможности, которые команда использует.

Одним словом, я прекрасно понимаю, что нас ждет очень непростой матч с командой, представляющей одну из самых сильных европейских лиг. Будем стремиться использовать моменты, которые мы увидели в игре Ромы как в обороне, так и в атаке, - сказал Шовковский.

Ранее Александр Шовковский рассказал о кадровых потерях Динамо накануне мата против Ромы.

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